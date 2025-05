Saisonstart am Köngener Pumptrack: Waghalsige Fahrer zeigen tolle Tricks

Saisonstart am Köngener Pumptrack

8 Waghalsige Tricks im Sekundentakt zum Saisonopening auf dem Pumptrack in Köngen. Foto: Kerstin Dannath

Auf dem Köngener Pumptrack und am Jugendhaus Trafo ging es rund: Zum Saisonstart zeigten Fahrerinnen und Fahrer, was sie können.











Großes Getümmel herrschte zum offiziellen Saisonstart auf dem Köngener Pumptrack und rund um das im Mehrgenerationenhaus beheimatete Jugendhaus Trafo: Zwar waren beim Pump & Play diesmal keine professionellen Showfahrer am Start, doch die teils waghalsigen Tricks derer, die die Anlage auch sonst gerne nutzen, konnten sich sehen lassen. Bouldern, Kicken und Volleyball zu chilliger Musik von drei DJ’s rundeten das Programm ab. Nur den angekündigten Flohmarkt „Rollentausch“, bei dem Fahrräder, Scooter, Skateboards, Rollen, Kugellager, Sportbekleidung und Accessoires angeboten werden sollten, suchte man vergebens: „Es gab keine Anmeldung“, bedauerte Charly Schwahr vom Trafo-Team. Sonst lief alles wie am Schnürchen: „Es ist eine super Veranstaltung“, freute sich Schwahr und kündigte an, dass zum Saisonende im Oktober erneut eine Rennveranstaltung geplant ist. Zudem gebe es Ideen für die Ausrichtung einer internationalen Meisterschaft 2026.