Saisonhöhepunkt: Radprofi Degenkolb verpasst Tour de France

1 Degenkolb fehlt bei der Tour. Foto: Arne Dedert/dpa

Die Tour de France findet ohne John Degenkolb statt. Sein Team verkündet für den Saisonhöhepunkt noch einen weiteren Ausfall.











Lille - Die diesjährige Tour de France findet ohne den deutschen Radprofi John Degenkolb statt. Der 36-Jährige wird nach einem Sturz bei der Flandern-Rundfahrt nicht rechtzeitig zum Saisonhöhepunkt fit, wie sein Team Picnic PostNL mitteilte. Degenkolb hatte sich Anfang April Brüche im Schlüsselbein, dem Handgelenk sowie dem Ellenbogen zugezogen. Rennen hat er seither nicht bestritten.

"Johns Verletzungen waren schwerwiegender als wir nach den ersten Scans und Analysen nach Flandern erwartet hatten. Er musste sich einer umfangreichen Operation unterziehen", sagte Teamarzt Camiel Aldershof zum Zustand des Routiniers.

Die Frankreich-Rundfahrt mit Start in Lille und Ziel in Paris beginnt am 5. Juli und dauert bis 27. Juli. Auch Sprinter Fabio Jakobsen wird nicht an den Start gehen. "Anfang des Jahres standen sowohl John als auch Fabio auf unserer Long-List für die Tour de France, aber für beide kommt das Rennen zu früh", sagte Rudi Kemna als Sportlicher Leiter des Teams.