1 Der Corona-Winterschlaf auf der Mainau hat endlich ein Ende. Foto: Blumeninsel Mainau/Achim Mende_

Bevor die ersten Frühlingsblumen verblüht sind, darf die Mainau nun doch Gäste empfangen. Allerdings müssen die Besucher Auflagen erfüllen.

Konstanz - Knapp einen Monat nach dem ursprünglich geplanten Start ins Blumenjahr öffnet die Insel Mainau an diesem Samstag ihre Pforten für Besucher. Möglich macht es das neue Infektionsschutzgesetz des Bundes, das Botanischen Gärten unabhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz die Öffnung erlaubt.

Das Team der Mainau sei vorbereitet und freue sich, dass auch die Besucherinnen und Besucher die Frühlingsblüte nun noch in ihrer vollen Pracht erleben dürften, erklärte die Betreibergesellschaft der Blumeninsel im Bodensee. „Wir sind froh über die Möglichkeit, morgen probeweise wieder öffnen zu können, aber natürlich ist es nach wie vor wichtig, die Inzidenzen zu senken, weshalb die Sicherheit unserer Gäste und die der Mitarbeiter an erster Stelle stehen wird“, sagte die Mainau-Geschäftsführerin Bettina Gräfin Bernadotte.

Keine Tests vor Ort

Gemäß den behördlichen Vorgaben sei für einen Besuch eine vorherige Testung zwingend notwendig. Hierfür müssten die Besucher die Ergebnisse tagesaktueller Antigen-Schnelltests oder PCR-Tests vorlegen. Selbsttests reichten nicht, auch eine Testung vor Ort sei vorerst nicht möglich.

Zudem wurde die Ticketanzahl pro Zeitfenster begrenzt. Tickets seien aktuell nur online und bei Angabe eines Besuchstages und eines konkreten Ankunftszeitfensters buchbar, hieß es. Die Insel werde zunächst von 9 Uhr bis 19 Uhr geöffnet sein. Die Restaurants blieben geschlossen, Verpflegung gebe es nur zum Mitnehmen. Sämtliche Innenbereiche, einschließlich von Palmenhaus und Schmetterlingshaus blieben geschlossen. Lediglich der Haupteingang ist geöffnet.

Der See steht vor einem Blumenjahr

Zuvor hatte die Geschäftsführung der Landesgartenschau in Überlingen bekannt gegeben, am Freitag, 30. April, die Ausstellungsbereiche zu öffnen. Dort gelten ähnliche Hygienebestimmungen, allerdings werden am Eingang wohl möglich sein. Die in Lindau geplante kleine bayerische Gartenschau öffnet planmäßig erst am 20. Mai.