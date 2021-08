1 Kerem Koc (in gelb) möchte am Ende der neuen Saison mit dem TSV Baltmannsweiler der Konkurrenz in der B 1 ebenso um eine Stiefelspitze voraus sein wie in dieser Szene seinem Gegenspieler Benjamin Geiger von der SGM Lichtenwald/Winterbach. Foto: /Robin Rudel

In der Fußball-Kreisliga B, Staffel 1, des Bezirks Neckar/Fils gilt der TSV Baltmannsweiler als Meisterschaftsfavorit. Allerdings werden von der Konkurrenz auch der SV Mettingen, der TSV Notzingen sowie die SV 1845 Esslingen als Kandidaten für den Aufstieg in die Kreisliga A genannt.

Esslingen - In einem Punkt sind sich die Verantwortlichen aller 13 Teams, die an diesem Wochenende in Saison 2021/2022 der Kreisliga B, Staffel 1, starten, vollkommen einig: Sie wollen eine komplette Runde durchziehen, möglichst ohne Spielabsagen, ohne großartige Verlegungen und – vor allem – ohne einen neuerlichen, pandemiebedingten Totalabbruch. Zudem herrscht weitgehend Einigkeit, dass im Rennen um Meisterschaft und Aufstieg in die Kreisliga A am TSV Baltmannsweiler wohl kein Weg vorbeiführen wird.