Der Europa-Park in Rust öffnet an diesem Samstag wieder seine Tore für Zehntausende Besucher täglich. Eine Übersicht, was einen dieses Jahr erwartet.

Was gibt es Neues?

Mit dem Fürstentum Liechtenstein hat der Europa-Park den inzwischen 16. Themenbereich eröffnet. Im Mittelpunkt steht dort die „Liechtensteiner Ballonfahrt“. Eine weitere Neuheit wurde nun ebenfalls offiziell eingeweiht: Im Wasserpark Rulantica können die Besucher im neuen Bereich „Nordiskturn“ auf der Rutsche „Vikingløp“ gleichzeitig um die Wette rutschen. Zudem gibt es neue Boote für „Josefinas kaiserliche Zauberreise“ im Österreichischen Dorf.

Wann kommt die neue Achterbahn?

Adrenalin-Junkies müssen sich noch gedulden: Die Fertigstellung der neuen Achterbahn wird sich bis 2024 verzögern – und damit auch die Eröffnung des neuen Themenbereichs „Kroatien“, in dem die neue Attraktion stehen wird. Doch ein paar Details hat der Europa-Park zur neuen Achterbahn schon herausgegeben: Sie umfasst fast 1400 Meter Schienenstrecke, ist an ihrem höchsten Punkt 32,5 Meter hoch und die Waggons kommen auf eine Geschwindigkeit von 90 Kilometer pro Stunde. Die Unternehmensfamilie Mack präsentierte das Modell und ein Simulationsvideo der neuen Achterbahn am Donnerstag bei der Pressekonferenz.

Für alle Kroatien-Liebhaber soll es bereits jetzt einen Vorgeschmack auf das neue Land geben: Dafür dient in der Nähe des Themenbereichs „Griechenland“ der neue 360-Grad-Film im Traumzeit-Dome, in dem der kroatische Visionär Nikola Tesla die Zuschauer mit auf eine Reise in seine Heimat nimmt. Im Wartebereich vor dem Kino können sich die Zuschauer über das Land informieren.

Was kosten die Tickets?

Tagestickets gibt es für Erwachsene ab 12 Jahren je nach Besuchstag ab 57,50 Euro, Kinder im Alter zwischen 4 und 11 Jahre sowie Senioren ab 60 Jahre zahlen minimum 49 Euro. Kleinkinder bis einschließlich 3 Jahre haben freien Eintritt. Wem ein Tag Europa-Park nicht reicht, kann auch 2-Tages-Tickets buchen: Für Erwachsene ab 12 Jahre gibt es diese ab 109 Euro, für Kinder (4-11) und Senioren (60+) ab 90 Euro.

Jahreskarten in Form des Resortpass Silver (240 Euro für Erwachsene) und Gold (420 Euro) sind bereits ausverkauft. Dies hat kürzlich für Kritik von Besuchern in den Sozialen Medien gesorgt. Es werde noch bis Mai, Juni dauern, bis es wieder welche zu erwerben gibt, heißt es vom Europa-Park.