Saison-Opening VfB Stuttgart: Undav-Sprechchöre auf der Mercedesstraße

11 Deniz Undav hat gut lachen, als er von der Moderatorin Cora Klausnitzer befragt wird. Foto: Baumann/Julia Rahn

Natürlich hat Deniz Undav gestrahlt, als er auf die Bühne kam. Lange musste er ja warten, ehe der Stürmer wieder vor die Fans des VfB Stuttgart treten konnte. Doch jetzt ist es soweit gewesen. Der Undav-Transfer ist perfekt – und beim Saison-Opening des Fußball-Bundesligisten am Samstag schallte während seiner Vorstellung nicht nur der lauteste Applaus durch die Mercedesstraße, sondern es gab auch Undav-Sprechchöre.

Der VfB-Anhang freut sich also auf den Publikumsliebling – und auf die neue Spielzeit. Aber nicht nur er. „Es kribbelt wieder“, meinte der Trainer Sebastian Hoeneß am späten Vormittag vor dem Vorbereitungsspiel gegen Athletic Bilbao. Das ist der sportliche Härtetest, ehe nächste Woche der Supercup in Leverkusen ansteht.

Schon Stunden vor dem Anpfiff gegen den spanischen Pokalsieger flanierten tausende Fans über die Eventmeile von der MHP-Arena bis zum VfB-Clubgelände. Bestens gelaunt. Sie wollten nach der erfolgreichen Vorsaison den Spielern nah sein, die Vorstellungen der Mannschaften erleben und beim Mitmachprogramm ihr Glück versuchen.

Angereichert wurde das Ganze durch Talkrunden mit den Verantwortlichen: der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle plauderte ebenso wie Chefcoach Hoeneß, der Sportvorstand Fabian Wohlgemuth und Christian Gentner, der Leiter der Lizenzspieler, über die Arbeit – aber auch über die Vorfreude, die sich vor der Saison mit der Champions-League-Teilnahme eingestellt hat.

Ein Hauch von Euphorie wehte durch die Mercedesstraße. Und Wehrle war noch eines wichtig: 5000 ehrenamtliche Helfer wurden zum Bilbao-Spiel eingeladen. Als Dank für ihren Einsatz als Katastrophenhelfer in der Region. Sie waren am Kampf gegen das Hochwasser beteiligt. Dazu spendete der VfB 500 000 Euro. „Unsere Gesellschaft lebt vom Ehrenamt. Daher war es uns wichtig, ein Zeichen zu setzen“, sagte Wehrle.