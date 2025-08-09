Saison-Opening des VfB Stuttgart: „Ein Titel ist wieder drin“ – VfB-Fans zeigen Vorfreude auf neue Saison

„Ein Titel ist wieder drin“ – VfB-Fans zeigen Vorfreude auf neue Saison

1 Besonders beliebt bei Kindern und Jugendlichen: das VfB-Fanfest zur Saisoneröffnung Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Mit einem Fanfest stimmt der VfB Stuttgart seine Anhänger auf die Saison ein. Während die Liebe zum Verein hier Generationen zusammenbringt, sind die Hoffnungen für die neue Runde groß.











Freiburg ist nicht gerade als VfB-Hochburg bekannt. Schließlich trägt in der Stadt an der Dreisam doch der Sportclub – Bundesliga-Rivale und Derby-Kontrahent des VfB Stuttgart – seine Heimspiele aus. Dennoch schlägt mit Leonie Schneider eine Freiburgerin beim Saison-Opening vor der Stuttgarter MHP-Arena im weißen Trikot mit dem roten Brustring auf. „Mein Papa und ich sind große VfB-Fans“, sagt die 18-Jährige.