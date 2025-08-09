Saison-Opening des VfB Stuttgart: „Ein Titel ist wieder drin“ – VfB-Fans zeigen Vorfreude auf neue Saison
1
Besonders beliebt bei Kindern und Jugendlichen: das VfB-Fanfest zur Saisoneröffnung Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Mit einem Fanfest stimmt der VfB Stuttgart seine Anhänger auf die Saison ein. Während die Liebe zum Verein hier Generationen zusammenbringt, sind die Hoffnungen für die neue Runde groß.

Freiburg ist nicht gerade als VfB-Hochburg bekannt. Schließlich trägt in der Stadt an der Dreisam doch der Sportclub – Bundesliga-Rivale und Derby-Kontrahent des VfB Stuttgart – seine Heimspiele aus. Dennoch schlägt mit Leonie Schneider eine Freiburgerin beim Saison-Opening vor der Stuttgarter MHP-Arena im weißen Trikot mit dem roten Brustring auf. „Mein Papa und ich sind große VfB-Fans“, sagt die 18-Jährige.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.