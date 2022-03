1 Blutregen auf einem Auto vor einer Waschstraße (Symbolbild) Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Der sogenannte Blutregen hinterlässt Spuren auf vielen Autos. Das sorgt für Schlangen an den Stuttgarter Waschstraßen. Die Wartezeit ist aber nicht zu jeder Uhrzeit gleich.















Der Saharastaub ist kaum abgezogen und schon ist die nächste Wolke im Anflug. Meteorologen sagen voraus, dass am Dienstag bereits die ersten Partikel den Süden und die Mitte Deutschlands erreichen und dort für gelblich gefärbten Himmel sowie Blutregen sorgen.

Apropos Blutregen: Viele Autos, die, als das Wetterphänomen vor etwa zwei Wochen schon einmal auftrat, verschmutzt wurden, sind immer noch dreckig. Der Grund: Die Waschanlagen sind voll! Weil beinahe jedes Auto, das nicht in einer Garage geparkt war, betroffen ist, erleben sie einen regelrechten Ansturm.

Was aber können Autofahrer tun, die ihr Fahrzeug schnell reinigen müssen? Bei der OMV Tankstelle in Degerloch stellt man fest: „Es ist gerade ganztägig mehr los. Gerade nachmittags muss man immer anstehen.“ Allerdings gibt man hier auch einen Tipp: „Von 19-20 Uhr ist ein bisschen weniger los. Aber um 20 Uhr schließen wir dann auch schon.“ Abends, kurz vor Ladenschluss scheint also derzeit die beste Zeit zu sein, um den Service einer Waschanlage in Anspruch zu nehmen.

Tatsächlich lässt sich diese Beobachtung auch objektiv belegen. Betrachtet man die Live-Besuchsdaten der größten Waschanlagen im Raum Stuttgart auf Google Maps, lässt sich bei allen ein ähnliches Muster feststellen: An Samstagen herrscht traditionell am meisten Andrang. Unter der Woche liegt der Peak der Aktivität rund um die Mittagszeit, zwischen 12 und 14 Uhr. Zum Abend hin flacht die Aktivität dann ab.

Am niedrigsten ist sie tatsächlich nach 19 Uhr, wobei manche Tankstellen und Waschstraßen auch länger als bis 20 Uhr öffnen. Wer also derzeit sein Auto waschen will, verschiebt dies am besten auf die Zeit nach dem Abendessen. Dann sind die Chancen auf eine geringe Wartezeit am größten.