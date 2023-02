20 Die Looks von Amanda Seyfried (von links), Aubrey Plaza und Cara Delevigne überzeugten bei den SAG Awards. Foto: Imago

Amanda Seyfrieds zeigt sich im grasgrünen Minikleid, Cara Delevigne kommt im Halb-Kleid-Halb-Hose-Look zu den SAG Awards: Wir zeigen die auffälligsten Outfits.















Link kopiert

Die SAG Awards (kurz für Screen Actors Guild Awards) sind verliehen – der große Gewinner ist die Science-Fiction-Komödie „Everything Everywhere All At Once“. Jetzt ist auch Zeit für eine modische Bilanz: Welche Schauspielerinnen legten in ihren Abendroben einen preisverdächtigen Auftritt hin – und welche Kleider wären vielleicht besser im Schrank geblieben?

Zwei Farben dominierten den roten Teppich: Kräftiges Pink und strahlendes Gelb. Jessica Chastain und Ariana DeBose trugen Outfits in knalligem Rosa. Claire Foy, Viola Davis und Angela Bassett hingegen präsentierten Kleider in der Farbe der Sonne.

Besonders schön, weil ungewöhnlich: Amanda Seyfrieds grasgrünes Prada-Minikleid, das die Schauspielerin mit einer glamourösen Swinging-Sixties-Frisur toppte.

Der britische Schauspieler Eddie Redmayne sorgte für den spannendsten Herren-Look auf dem roten Teppich. Er streifte sich ein weißes Hemd mit überdimensionierter Schleife am Kragen über.

Hui oder Hmm? Die Modekritik der SAG Awards in unserer Bildergalerie!