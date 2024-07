Sängerkranz 1888 St. Bernhardt Wiflingshausen: Die Freude am Singen und am Zusammenhalt verbindet

Die Freude am Singen und am Zusammenhalt verbindet

1 Chorleiter Boris Rouzine (links) versteht es, den Aktiven im Sängerkranz 1888 die Freude am Chorgesang zu vermitteln. Die Mischung aus Anspruch und Leichtigkeit macht’s. Foto: Ines Rudel

1888 wurde im Esslinger Norden der Sängerkranz St. Bernhardt Wiflingshausen gegründet, der bis heute sein Erbe als reiner Männergesangverein pflegt. Ein starkes Miteinander ist den Sängern ebenso wichtig wie die gute Arbeit von Chorleiter Boris Rouzine.











Der Klang eines reinen Männerchors hat etwas Besonderes, doch solche Ensembles sind rar geworden. So mancher traditionsreiche Männerchor hat sich in den letzten Jahren sang- und klanglos verabschiedet, andere kämpfen ums Überleben. Der Sängerkranz 1888 St. Bernhardt Wiflingshausen versucht, diesem Trend zu trotzen. Das gelingt dem Vorsitzenden Reinhard Köble und seinen Mitstreitern bislang sehr gut: Der Verein steht auf gesunden Beinen, unter den rund 90 Mitgliedern sind 28 Aktive, die sich jede Woche zur Singstunde im Vereinsheim in der Alten Talstraße treffen. Dass sie mit so viel Freude dabei sind, ist einem intensiv gepflegten Miteinander im Verein zu danken – und dem musikalischen Leiter Boris Rouzine, dem nicht nur der Vorstand ein gutes Händchen bei der Probenarbeit und Auftritten attestiert.