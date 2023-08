1 Die Sängerin Kerstin Ott erzählte in einer Talkshow von ihren neuen Lebensgewohnheiten. Foto: Henning Kaiser/dpa

Hamburg - Die Sängerin Kerstin Ott (41) hat nach eigenen Worten vor drei Monaten aufgehört zu rauchen und ernährt sich jetzt außerdem ohne tierische Produkte. Wie es ihr als Nichtraucherin gehe, wollte Moderatorin Bettina Tietjen in der "NDR Talk Show" vom Freitag wissen. Laufe gut, sagte Ott. "Ich hab echt einen Wahnsinnsappetit leider entwickelt. Das läuft nicht so gut, aber man kann nicht alles schaffen", ergänzte die Sängerin ("Die immer lacht"). "Ich hab wirklich 30 Jahre geraucht und ich bin richtig stolz gerade, dass das anscheinend erledigt ist."

Dass sie nun auch vegan lebe, sei so eine Kettenreaktion gewesen, nachdem sie Anfang des Jahres in Portugal wandern gewesen sei und viel nachgedacht habe. "Ich bin nun ja auch ein sehr ungesunder Esser. Ich möchte gern so mal ein bisschen was umstellen. Hab ich gemacht. Und ja, seitdem bin ich vegan und auch glücklich darüber."

Man arbeite sich in diese ganze Thematik immer mehr rein und überlege sich, "was isst man da eigentlich, was nimmt man da zu sich". Außerdem: "Wie geht's den Tieren, das ist auch ein großer Teil, der mich dazu bewogen hat, aufzuhören Fleisch zu essen oder generell auf diese ganzen tierischen Produkte zu verzichten." Vorbild sei ihre Frau gewesen, die schon ein Jahr länger vegan lebe, sagte Ott. "Und ich hab jetzt einfach mitgezogen."

Ab November ist Ott mit ihrem Best-of-Album "Best Ott" auf Tour. Der Auftakt ist in Zwickau (16.11.) geplant.