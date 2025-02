Sängerin: Beyoncé kündigt Cowboy Carter-Tournee an

1 Beyoncé will mit ihrem Album "Cowboy Carter" auf Tour gehen. (Archivbild) Foto: David J. Phillip/AP/dpa

Darauf haben ihre Fans gewartet: US-Superstar Beyoncé will mit dem Hit-Album «Cowboy Carter» auf Tournee gehen - noch in diesem Jahr. Doch die Sängerin gibt weiter Rätsel auf.











Los Angeles - Die US-Musikerin Beyoncé brachte im vorigen März ihr achtes Solo-Studio-Album heraus, nun kündigt sie mit dem Hit-Album "Cowboy Carter" eine Tournee an. Die 43-jährige Sängerin postete in ihren sozialen Medien den Hinweis auf eine Tour in diesem Jahr, ohne allerdings Termine oder Auftrittsorte zu nennen.

Dazu stellte sie ein Bild von sich mit weißblonden Rasta-Zöpfchen, sowie ein kurzes Video von einem Neon-Schild mit der blinkenden Aufschrift "Cowboy Carter Tour" in einer windigen, düsteren Wüstenlandschaft.

Beyoncé wurde am Sonntagabend (Ortszeit) in Los Angeles zur 67. Grammy-Gala erwartet. Mit elf Nominierungen ist sie die diesjährige Favoritin. Der Superstar ist unter anderem für "Cowboy Carter" in der Kategorie "Album des Jahres" nominiert. Die Musikerin hat bereits 32 Grammy-Trophäen - und damit mehr als jeder andere Star in der Geschichte der Musikpreise.

Fans der Sängerin hatten schon länger auf Neuigkeiten des Stars gewartet. Beyoncé hatte im Dezember parallel zu ihrem Auftritt bei einem NFL-Spiel in Houston eine mysteriöse Ankündigung auf Instagram geteilt. Sie postete damals ein Video, das mit dem Datum 14. Januar 2025 endet. Es war spekuliert worden, die US-Amerikanerin würde dann ein neues Album veröffentlichen oder eine Tour ankündigen.

Doch Mitte Januar vertröstete Beyoncé ihre Fans aufgrund der verheerenden Großbrände in Los Angeles auf einen späteren Zeitpunkt. Stattdessen gab sie eine Spende in Höhe von 2,5 Millionen Dollar über ihre Stiftung "Beygood" für die Feueropfer bekannt.

"Cowboy Carter", der Nachfolger ihres 2022 veröffentlichten Albums "Renaissance", war im März 2024 erschienen. Das Album mit Songs wie

"Texas Hold ’Em", "16 Carriages" und "Jolene" beinhaltet unter anderem Country, Folk, Rhythm and Blues. "Cowboy Carter" schaffte es auch an die Spitze der Billboard-Charts der Country-Alben. Die gebürtige Texanerin stellte damals aber klar: "Das ist kein Country-Album. Das ist ein Beyoncé-Album."