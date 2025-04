Sachsen: Vermisste Zwölfjährige gefunden - Polizei nimmt Mann fest

Echter Horror aus der Natur Wie Pilze Insekten in Zombies verwandeln

In der dystopischen US-Horror-Serie „The Last of Us“ verwandeln Pilze Menschen in willenlose Zombies. In der Realität ist ein solches Phänomen etwa bei Ameisen und Fliegen bekannt, die von parasitären Pilzen befallen werden. Müssen sich auch Menschen Sorgen vor derartigen Mutationen machen?