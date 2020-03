1 Autos sinnlos beschädigen – das ist für manchen Täter offenbar ein großes Vergnügen (Symbolfoto). Foto: Pressefoto Horst Rudel/Horst Rudel

Die Zahl der Sachbeschädigungen an Pkw ist in Stuttgart deutlich gestiegen. Und jetzt sind wieder 13 Fahrzeuge ins Visier genommen worden.

Stuttgart - Die Automarke ist egal. Auch das Alter oder die Lackfarbe. Mit einem spitzen Gegenstand läuft der Unbekannte an den geparkten Autos vorbei und zieht auf der Beifahrerseite hässliche Kratzer ins Blech. Allein im Stuttgarter Westen, in der Hasenberg- und Augustenstraße, richtet er mehr als 30 000 Euro Schaden an. Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen verzeichnen in Stuttgart einen traurigen Trend.