Sachbeschädigungen in Kirchheim/Teck: Kampfhund als Verursacher von Zerstörungen auf Spielplätzen?

1 Beschädigter Seilbahnsitz auf einem Kirchheimer Spielplatz: Die Stadt hofft auf Hinweise zu möglicherweise gezielten Sachbeschädigungen. Foto: Stadt Kirchheim

Auf den Spielplätzen Limburgstraße und Bulkesweg in Kirchheim/Teck ist es laut der Stadtverwaltung wiederholt zu Sachbeschädigungen gekommen. Die Stadt Kirchheim bittet Bürgerinnen und Bürger um Wachsamkeit und Hinweise zu den Vorkommnissen.











Link kopiert

Vandalismus auf Spielplätzen ist nach Angaben der Kirchheimer Verwaltung ein großes Problem in der Stadt. In den vergangenen zwei Jahren, insbesondere aber in diesem Jahr, seien die Spielplätze Limburgstraße und Bulkesweg wiederholt Ziel von Vandalismus geworden, heißt es aus dem Rathaus. Immer wieder seien dabei die Seilbahnen auf den Spielplätzen mutwillig beschädigt worden. Allein in diesem Jahr beliefen sich die Kosten, die durch die ständige Erneuerung der Sitze entstünden, auf mehr als 1600 Euro.

Zerstörungen gefährden Sicherheit und belasten Stadtkasse

Die Stadt Kirchheim verweist auf Zeugenaussagen, wonach die Sachbeschädigungen im Zusammenhang mit einer Person stehen, die ihren Kampfhund – vermutlich einen Rottweiler – absichtlich dazu abrichte, die Sitze der Seilbahnen zu zerbeißen. Dabei sei zu bedenken, dass diese Sitze für Kinder bestimmt seien, die mit den Seilbahnen sicher und unbeschwert spielen wollten. Die wiederholten Zerstörungen gefährdeten nicht nur die Sicherheit der Kinder, sondern belasteten auch das knappe Finanzbudget der Stadt für den Unterhalt der Spielplätze.

Stadt bittet Bürger um Hinweise

Daher appelliert die Kirchheimer Stadtverwaltung an die Bürgerinnen und Bürger, besonders aufmerksam und wachsam zu sein. Insbesondere die Besucher der Spielplätze Limburgstraße und Bulkesweg werden von der Stadt Kirchheim gebeten, ungewöhnliche Vorkommnisse sofort der Polizei oder den zuständigen Behörden zu melden. Bei Fragen und Hinweisen zu den genannten Vorkommnissen stehe die Stadtverwaltung gerne zur Verfügung.