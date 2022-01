Graffitisprayer in der City unterwegs

Sachbeschädigungen in Esslingen

1 Mit Sprühfarbe wurden diverse Schriftzüge unter anderem in der Agnespromenade, im Kesselwasen und am Roßmarkt angebracht (Symbolfoto). Foto: picture alliance / dpa/Claudia Drescher

Unbekannte Gaffitisprayer haben sich an Gebäuden, Garagen, Mauern und Bushaltestellen in Esslingen „verewigt“. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen.















Esslingen - Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 16 Uhr und Freitag, 9 Uhr haben bislang unbekannte Graffiti-Sprayer in der Esslinger Innenstadt ihr Unwesen getrieben.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden diverse Schriftzüge an zahlreichen Gebäudewänden, Garagentoren, Mauern sowie Bushaltestellen in der Agnespromenade, Wehrneckarstraße, Sirnauer Straße, Im Kesselwasen, Am Roßmarkt, Innere Brücke sowie im Bereich des Georg-Christian-von-Kessler-Platz mit Sprühfarbe angebracht.

Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0711/3990-330.