1 Der Täter nahm sich neun Fahrzeuge vor. Foto: dpa/Angelika Warmuth

Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch in Wendlingen neun auf einem Firmengelände abgestellte Autos zerkratzt. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 9000 Euro.

Wendlingen - In Wendlingen sind am Mittwoch in der Neuwiesenstraße am helllichten Tag neun Fahrzeuge beschädigt worden. Zwischen 8.45 Uhr bis zwölf Uhr zerkratzte ein bislang unbekannter Täter die auf einem Firmengelände abgestellten Fahrzeuge und richtete einen Schaden in Höhe von etwa 9000 Euro an. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.