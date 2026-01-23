Sachbeschädigung in Waldenbuch: Verdächtiger schlägt mit Holzlatte auf Autos ein

1 Vier Zeugen haben den 32-jährigen Randalierer beobachte. Foto: imago images/Fotostand

Mindestens zwei Autos hat ein 32 Jahre alter Mann in Waldenbuch malträtiert. Die Polizei sucht weitere geschädigte Autobesitzer.











Für Aufsehen sorgte ein Mann am Freitagmorgen in der Straße „Auf dem Graben“ in Waldenbuch. Laut dem Polizeibericht hatte er mit einer Holzlatte auf geparkte Autos eingeschlagen und dabei Beulen und Kratzer im Blech hinterlassen.

Bei dieser Randale hätten ihn mindestens vier Zeugen beobachtet, so die Polizei. Als die Beamten um 2.15 Uhr am Tatort eintrafen, war der mutmaßliche Täter zwar nicht mehr vor Ort, doch spürten ihn die Polizisten schnell auf. Die Höhe des Blechschadens dürfte im vierstelligen Bereich liegen, es wurden mindestens zwei Autos in Mitleidenschaft gezogen, ein Mercedes und ein Volkswagen. Weil die Polizei davon ausgeht, dass der 32-jährige Verdächtige noch mehr Autos attackiert haben könnte, sucht sie weitere Geschädigte, die Kratzer oder Beulen an ihren Autos noch nicht bemerkt haben. Die Ermittlungen dauern an, Hinweise unter der Nummer 0 71 57/52 69 90 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de.

Polizei sucht Geschädigte in Waldenbuch