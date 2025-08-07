Sachbeschädigung in Ostfildern: 23-Jähriger schlägt Türscheibe ein und wird festgenommen

1 Durch eine sofort eingeleitete Fahndung sowie die Täterbeschreibung von Zeugen konnte der 23-Jährige schnell gefasst werden. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Fotostand / K. Schmitt

Ein 23-Jähriger wurde nach dem Einschlagen einer Scheibe in Ruit festgenommen. Der Mann soll sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben.











Link kopiert

Ein 23-Jähriger hat am Mittwochabend mit einem Mülleimer die Scheibe einer Eingangstür in der Brunnwiesenstraße in Ruit (Landkreis Esslingen) eingeschlagen. Zeugen hätten den Vorfall gegen 22 Uhr gemeldet, teilt die Polizei mit.

Der junge Mann flüchtete anschließend zwar zu Fuß, konnte jedoch aufgrund einer sofort eingeleiteten Fahndung sowie der Täterbeschreibung in der Nähe des Tatortes von einer Polizeistreife festgenommen werden. Da er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben soll, wurde er nach der Festnahme in eine Fachklinik eingewiesen.