Sachbeschädigung in Oppenweiler: Rätselhafte Vorfälle auf Firmenparkplatz

Sachbeschädigung in Oppenweiler

Unbekannte haben in Oppenweiler an einem Citroën alle vier Reifen zerstochen. Der Wagen war auf einem Firmenparkplatz an der Kanalstraße abgestellt. Die Tat muss sich im Zeitraum von Freitag, 27. Dezember, 14 Uhr, bis Montag, 30. Dezember, 10 Uhr, ereignet haben.

Wie die Polizei mitteilte, war das Auto nicht zum ersten Mal Ziel mutwilliger Sachbeschädigung. Bereits zwischen dem 18. und 19. Dezember war eine weiße Flüssigkeit über die Windschutzscheibe desselben Pkw gegossen worden. Mögliche Zeugen der Vorfälle werden nun gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 71 91/90 90 zu melden.