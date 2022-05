Sachbeschädigung in Esslingen

1 Die Ermittlungen zu weiteren Tatverdächtigen dauern an. Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein 20-Jähriger soll laut Polizeiangaben eine Wand in den Weinbergen in Esslingen-Mettingen mit Farbe beschmiert haben. Ein Zeuge verständigte die Polizei.















Link kopiert

Wegen Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Esslingen gegen einen 20-Jährigen, der am Montagmorgen eine Wand in den Weinbergen im Esslinger Stadtteil Mettingen mit Farbe beschmiert haben soll.

Kurz vor 9.30 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei, nachdem er in der Verlängerung des Gayernwegs eine farbverschmierte Wand sowie mehrere Farbeimer und zwei Personen, die flüchteten, gesehen hatte. Laut Polizeiangaben wurde eine Wand auf einer Fläche von 20 auf 5 Meter mit Farbe beschmiert. Als der 20-Jährige dazu kam, stellten die Polizisten an seiner Kleidung und mitgeführten Gegenständen Farbe fest. Er muss nun mit einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen. Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Tatverdächtigen dauern an.