1 In Esslingen hat ein Unbekannter ein Auto zerkratzt. (Symbolfoto) Foto: imago images/Fotostand/Fotostand / Gelhot via www.imago-images.de

In der Pliensauvorstadt wurde am Mittwochabend ein geparkter Wagen zerkratzt. Dabei entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von 14 000 Euro.















Esslingen - Ein Unbekannter hat an einem geparkten Pkw in der Hauptstraße in der Pliensauvorstadt mindestens 14 000 Euro angerichtet. Der Wagen wurde am Mittwochabend zwischen 20.30 Uhr und 21.15 Uhr zerkratzt, zudem wurden laut Polizeiangaben alle vier Reifen angegangen. Der Polizeiposten Berkheim hat die Ermittlungen zum Täter aufgenommen.