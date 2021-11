1 In Esslingen sucht die Polizei nach einem unbekannten Randalierer. (Symbolfoto) Foto: imago images/Fotostand/Fotostand / K. Schmitt via www.imago-images.de

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Montag in der Esslinger Altstadt offenbar mutwillig mehrere geparkte Pkw beschädigt. Die Polizei bittet eventuelle Zeugen um Hinweise.















Link kopiert

Esslingen - Am frühen Montagmorgen, gegen 00.25 Uhr, hat in der Esslinger Hindenburgstraße ein bislang Unbekannter mehrere Autos mutwillig beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, wurden Zeugen auf den vermutlich berauschten Mann aufmerksam, weil dieser im Bereich des Seniorenzentrums mit dem Fuß gegen geparkte Fahrzeuge trat. Dabei riss der Mann an mehreren Autos die Scheibenwischer ab, zudem trat er einen Außenspiegel ab, wie die Polizei mitteilte. An einem weiteren Wagen kletterte er auf die Motorhaube und schließlich auf das Fahrzeugdach, das er mit Sprüngen stark deformierte. Insgesamt soll der Mann so einen Schaden von mehreren Hundert Euro verursacht haben. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0711/3990-330 um Zeugenhinweise, der Mann soll etwa 30 Jahre alt gewesen sein. Er ist etwa 1,80 – 1,85 Meter groß und hat eine normale Statur. Er war komplett in Schwarz gekleidet, inklusive einer Kopfbedeckung. Seine Nase wird von den Zeugen als „markant“ beschrieben, zudem habe er schulterlanges glattes Haar gehabt.