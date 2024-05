S1 zwischen Stuttgart und Plochingen: Bahn-Mitarbeiter verbal und körperlich attackiert

1 Attacke in einer S-Bahn (Symbolbild) Foto: imago images/Arnulf Hettrich

In einer S-Bahn attackiert ein 46-Jähriger drei Mitarbeiter der Deutschen Bahn – erst verbal, dann auch körperlich. Jetzt ermittelt die Bundespolizei.











Link kopiert

Angriff in der S-Bahn: Am vergangenen Freitag hat ein 46-Jähriger nach Angaben der Polizei drei Mitarbeiter der Deutschen Bahn in einer S-Bahn der Linie S1 verbal und körperlich attackiert. Der Mann belästigte laut Zeugenaussagen gegen 22 Uhr zunächst mehrere Reisende in einer S-Bahn der Linie S1 auf dem Weg von Stuttgart nach Plochingen (Kreis Esslingen), woraufhin er durch zwei Mitarbeiter der Deutschen Bahn bezüglich seines Verhaltens angesprochen wurde.

Der mit über 3,7 Promille alkoholisierte Mann soll auf die Ansprache umgehend aggressiv reagiert und die Mitarbeiter durch einen Schlag und mehrere Beleidigungen verbal und körperlich attackiert, jedoch nicht verletzt haben.

Auch einen dritten hinzukommenden Mitarbeiter bedrohte der 46-Jährige bisherigen Informationen zufolge mehrfach und wurde daraufhin von den Männern bis zum Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte festgehalten. Gegen den Beschuldigten ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung.