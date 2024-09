S1 Richtung Herrenberg: Betrunkener Mann verprügelt zwei 16-Jährige in der S-Bahn

1 In der S-Bahn in Richtung Herrenberg soll es zur Auseinandersetzung gekommen sein. (Symbolfoto) Foto: dpa/Sven Hoppe

Ein 47-Jähriger soll in der S-Bahn plötzlich auf zwei Jugendliche eingeprügelt haben. Die Polizei stellt bei ihm später einen hohen Promille-Wert fest.











Link kopiert

Ein 47 Jahre alter Mann soll am Montag zwei Jugendliche in einer S-Bahn der Linie S1 in Richtung Herrenberg geschlagen haben. Laut Mitteilung der Polizei soll der Mann gegen 15.45 Uhr kurz vor Halt in Herrenberg in der S-Bahn auf die beiden 16-Jährigen zugegangen sein.

Dann soll er beide mehrfach in de Bauch und gegen die Brust geschlagen haben. Dabei zogen sich die Jugendlichen leichte Verletzungen zu. Warum der Mann die Jugendlichen angegriffen hat, sei noch unklar, so die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion.

Einsatzkräfte stoppten den 47-Jährigen beim Eintreffen der S-Bahn in Herrenberg. Dabei stellten sie fest, dass der Mann 2,5 Promille hatte. Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam. Er muss nun mit einem Ermittlungsverfahren der Bundespolizei wegen des Verdachts der Körperverletzung rechnen.