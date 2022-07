Streit um Ballermann-Song Stuttgarter Festwirt Wilhelmer will „Layla“ auf dem Wasen spielen

„Nicht wirklich“ gefällt ihm der umstrittene Ballermann-Song „Layla“, dennoch will Michael Wilhelmer ihn „aus Prinzip“ auf dem Volksfest in seinem Schwabenwelt-Zelt spielen. Die Gründe dafür nennt er am Samstag im Gespräch mit unserer Redaktion.