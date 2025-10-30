S-Bahnverkehr Stuttgart: Signalstörung bringt mehrere S-Bahnlinien aus dem Takt

1 Eine Signalstörung bringt den S-Bahnverkehr am Donnerstagabend aus dem Takt (Symbolbild). Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Eine Signalstörung zwischen Stuttgart-Nord und Zuffenhausen bringt am Donnerstagabend die S-Bahnlinien S4, S5, S6/S60 aus dem Takt. Die S62 entfällt bis auf Weiteres.











Link kopiert

Update von 20.15 Uhr: Das defekte Signal wurde repariert, wie die S-Bahn Stuttgart auf X teilt. Die S4, S5 und S6/S60 können wieder verkehren. Es komme noch zu einzelnen Folgeabweichungen. Die S-Bahn Stuttgart bittet Fahrgäste, ihre Reise online vor Antritt zu prüfen.

Erstmeldung von 18.30 Uhr: Ein defektes Signal zwischen Stuttgart-Nord und Zuffenhausen sorgt am Donnerstagabend für Verspätungen und Ausfällen bei den S-Bahnlinien S4, S5, S6 und S60. Die Linie S62 entfällt bis auf Weiteres.

Wie der VVS auf seiner Störungsseite mitteilt, verkehren die betroffenen S-Bahnlinien wie folgt: Die S4 fährt zwischen Ludwigsburg und Schwabstraße im 30-Minuten-Takt, die S5 verkehrt zwischen Kornwestheim und Schwabstraße im 30-Minuten Takt und die S6/S60 verkehrt nur zwischen Weil der Stadt/Böblingen und Zuffenhausen.

Wie viele S-Bahnen welcher Linie aktuell verspätet sind oder ausfallen, zeigt unsere Tabelle. Wir werten dafür Echtzeitdaten aus, die Tabelle aktualisiert sich automatisch alle zehn Minuten. Klicken Sie auf eine der Linien, um Details zu erfahren:

Der VVS bittet Reisende und Pendler, die Fahrt vor Reiseantritt online zu prüfen. Wie lange die Störung dauert, ist nicht bekannt.