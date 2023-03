1 Eine Signalstörung im Bereich der Schwabstraße hat die S-Bahnen aus dem Takt gebracht. (Symbolbild) Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Eine Signalstörung hat am Donnerstagnachmittag für Ausfälle und Verspätungen im Stuttgarter S-Bahnverkehr gesorgt– es war nicht die erste Signalstörung an diesem Tag.















Eine Signalstörung im Bereich der Schwabstraße in Stuttgart-West hat am Donnerstagnachmittag sämtliche S-Bahnlinien in Stuttgart ausgebremst.

Wie der VVS auf seiner Störungsseite berichtet, kam es gegen 15 Uhr zu der Signalstörung in Richtung Vaihingen, von der die S-Bahnlinien S1, S2, S3, S4, S5, S6 und S60 betroffen waren. Gegen 16 Uhr war die Störung behoben.

Bereits am Morgen war es zu einer Signalstörung gekommen

Reisende hatten bis in den späten Nachmittag mit Verspätungen, Teilausfällen, Ausfällen und Umleitungen in beiden Richtungen zu kämpfen.

Bereits am Donnerstagmorgen war es ebenfalls im Bereich der Schwabstraße zu einer Signalstörung gekommen, die die S-Bahnen im morgendlichen Berufsverkehr aus dem Takt brachte.