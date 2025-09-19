S-Bahnverkehr Stuttgart: Signalstörung bremst kurz vor VfB-Partie alle S-Bahnlinien aus

1 Zwischen Hauptbahnhof und Schwabstraße kommt es zu einer Signalstörung. (Archivfoto) Foto: LICHTGUT

Am Freitagabend bremst eine Signalstörung sämtliche S-Bahnlinien aus, zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt vor dem Spiel des VfB. Nach gut einer Stunde ist der Spuk vorbei.











Update von 21.30 Uhr: Das Signal zwischen dem Hauptbahnhof und der Haltestelle Schwabstraße konnte repariert werden. Laut VVS kommt es noch zu Verspätungen und Zugausfällen auf allen Linien, bis der entstandene Rückstau zurückgegangen ist.

Update von 21 Uhr: Die Signalstörung besteht weiterhin. Die Techniker arbeiten an der Reparatur des Signals. Aufgrund des Rückstaus wurde laut VVS das folgende Konzept erstellt: Die Linie S4 verkehrt zwischen Backnang und Feuerbach, die Linie S5 fährt zwischen Bietigheim und Feuerbach. Feuerbach. Die Linie S6 pendelt zwischen Weil der Stadt und Zuffenhausen. Es kommt weiterhin zu Zugausfällen und Verspätungen bei allen Linien.

Erstmeldung von 20.15 Uhr: Eine Signalstörung zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und der Haltestelle Schwabstraße bremst momentan sämtliche S-Bahnlinien aus – und das kurz vor dem Spiel des VfB Stuttgart gegen den FC St. Pauli.

Wie der VVS auf seiner Störungsseite berichtet, kam es kurz vor 20 Uhr zu der Signalstörung zwischen Stuttgart Hauptbahnhof Tief und der Schwabstraße. Demnach komme es bei den Linien S1, S2, S3, S4, S5, S6 und S60 zu Zugausfällen und Verspätungen.

S-Bahn Stuttgart: Aktuelle Verspätungen in der Übersicht

Wie viele S-Bahnen welcher Linie aktuell verspätet sind oder ausfallen, zeigt unsere Tabelle. Wir werten dafür Echtzeitdaten aus, die Tabelle aktualisiert sich automatisch alle zehn Minuten. Klicken Sie auf eine der Linien, um Details zu erfahren:

Der VVS bittet Reisende und Pendler, sich vor Fahrtantritt in der digitalen Reiseauskunft zu informieren sowie auf die aktuellen Lautsprecherdurchsagen und Anzeigen am Bahnsteig zu achten. Wie lange die Störung dauert, ist noch nicht bekannt.