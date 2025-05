S-Bahn Stuttgart: Defektes Signal bringt alle Linien aus dem Takt

1 Im S-Bahnverkehr kommt es am Donnerstagmorgen zu Störungen. (Symbolbild) Foto: dpa

Am Donnerstagmorgen bringt ein defektes Signal im Bereich der Schwabstraße alle S-Bahnlinien aus dem Takt. Was bislang bekannt ist.











Reisende und Pendler müssen am Donnerstagmorgen im Stuttgarter S-Bahnverkehr wieder Geduld aufbringen. Ein Defekt an einem Signal im Bereich Schwabstraße sorgt für Störungen auf allen Linien.

Wie der VVS auf seiner Störungsseite berichtet, trat der Defekt an dem Signal am Morgen zwischen Schwabstraße und Stuttgart-Vaihingen auf. Demnach kommt es bei allen Linien zu Fahrtabweichungen.

S-Bahn Stuttgart: Aktuelle Verspätungen in der Übersicht

Wie viele S-Bahnen welcher Linie aktuell verspätet sind oder ausfallen, zeigt unsere Tabelle. Wir werten dafür Echtzeitdaten aus, die Tabelle aktualisiert sich automatisch alle zehn Minuten. Klicken Sie auf eine der Linien, um Details zu erfahren:

Die Linie S2 in Richtung Filderstadt wird über Stuttgart Hauptbahnhof oben umgeleitet und hält nicht zwischen Stuttgart Hauptbahnhof (tief) und Vaihingen. Die Linien S1 und S3 fahren bis auf weiteres im Halbstundentakt. Grund hierfür ist ein Defekt an einem Signal zwischen Schwabstraße in Richtung Vaihingen.

Der VVS bittet Fahrgäste auf Durchsagen und Anzeigen am Bahnsteig zu achten und die Fahrt online zu prüfen.