S-Bahnen in Stuttgart

1 Bei der S-Bahn Stuttgart kommt es zum Wochenbeginn wegen einer Oberleitungsstörung zu Problemen. (Archivbild) Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Oberleitungsstörung vom frühen Montagmorgen sorgt auch am Vormittag für Ausfälle und Verspätungen auf allen Linien. Ein Überblick.















Die Oberleitungsstörung, die am frühen Montagmorgen im Bereich des Stuttgarter Hauptbahnhofs aufgetreten ist (wir berichteten), sorgt auch am Vormittag weiterhin für Probleme im S-Bahnverkehr. Betroffen sind dabei nach wie vor alle Linien.

Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilt, war die Störung gegen 5.30 Uhr aufgetreten.

Aufgrund der Störung blieb ein Zug beim Stuttgarter Hauptbahnhof in Richtung Nordbahnhof liegen, da die Oberleitung in diesem Bereich stromlos war. Eine Diesellok hatte den liegengebliebenen Zug kurz nach 9 Uhr abgeschleppt, sodass die Techniker ihre Arbeiten an der Oberleitung aufnehmen konnten, die zurzeit noch andauern. (Stand: 10.45 Uhr).

Laut einer vorsichtigen Schätzung des Bahnsprechers könnte die Störung bis zur Mittagszeit behoben sein. Nach erfolgreicher Behebung müsse allerdings damit gerechnet werden, dass es noch geraume Zeit dauere, bis die Züge wieder im normalen Takt fahren.

Laut dem VVS kommt es zurzeit zu folgenden Fahrplanabweichungen

-Linien S1, S2 und S3 verkehren bis auf weiteres nur im Halbstundentakt.

-Linie S4, S5 beginnen und enden vorzeitig Stuttgart Hbf. Oben und verkehren bis auf weiteres nur im Halbstundentakt.

-Linien S6/S60 verkehren nur von/bis Stuttgart Zuffenhausen.

-Innerhalb des Stadtgebiets Stuttgart verkehren die Linien S1, S2 und S3, hier muss allerdings auch mit Verspätungen gerechnet werden.

Stammstrecke wieder befahrbar

An diesem Montag sollten die Bahnen erstmals wieder planmäßig auf der Stammstrecke zwischen Hauptbahnhof und Vaihingen fahren.

Noch am Morgen hatte die Bahn diesen optimistischen Tweet abgesetzt:

Auf der innerstädtischen Tunnelstrecke wurden unter anderem rund 400 Kilometer Kabelleitungen verlegt, um von Ende 2025 an auf digitale Signaltechnik umstellen zu können. Während der Sperrung gab es wie im vergangenen Jahr einen Ersatzverkehr.