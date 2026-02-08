S-Bahnbau auf den Fildern: Pläne für S2 nach Neuhausen müssen geändert werden
1
In Neuhausen auf den Fildern sind die Bahnsteige an der künftigen Endhaltestelle der S-Bahnlinie 2 noch im Bau. Foto: Markus Brändli

Die Verlängerung der S-Bahnlinie S2 nach Neuhausen nimmt Formen an. Wegen technischer Anpassungen müssen die bisherigen Pläne geändert werden. Betroffene können sich beteiligen.

Gebaut wird an der Verlängerung der S-Bahnlinie S2 von Filderstadt-Bernhausen nach Neuhausen auf den Fildern bereits seit 2023. Nun müssen die Pläne geändert werden. Das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart hat als zuständige Genehmigungsbehörde ein so genanntes Planänderungsverfahren angekündigt. Hintergrund sind technische und bauliche Änderungen, die nach dem ursprünglichen Planfeststellungsbeschluss notwendig geworden sind.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.