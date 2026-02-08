S-Bahnbau auf den Fildern: Pläne für S2 nach Neuhausen müssen geändert werden

Pläne für S2 nach Neuhausen müssen geändert werden

1 In Neuhausen auf den Fildern sind die Bahnsteige an der künftigen Endhaltestelle der S-Bahnlinie 2 noch im Bau. Foto: Markus Brändli

Die Verlängerung der S-Bahnlinie S2 nach Neuhausen nimmt Formen an. Wegen technischer Anpassungen müssen die bisherigen Pläne geändert werden. Betroffene können sich beteiligen.











Gebaut wird an der Verlängerung der S-Bahnlinie S2 von Filderstadt-Bernhausen nach Neuhausen auf den Fildern bereits seit 2023. Nun müssen die Pläne geändert werden. Das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart hat als zuständige Genehmigungsbehörde ein so genanntes Planänderungsverfahren angekündigt. Hintergrund sind technische und bauliche Änderungen, die nach dem ursprünglichen Planfeststellungsbeschluss notwendig geworden sind.