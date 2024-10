S-Bahn-Wartung in Plochingen: „Argus“ prüft die S-Bahn-Räder digital

1 Eine S-Bahn rollt über die Prüfstrecke in Plochingen. Foto: Karin Ait Atmane

Einmal drüber rollen reicht: eine neue digitale Messanlage verkürzt die Wartungszeiten der S-Bahnen im Betriebswerk Plochingen. Das spart Zeit und setzt Arbeitskapazitäten frei.











Link kopiert

Einen siebenstelligen Betrag hat DB Regio für das digitale Tool „Argus“, eine Radsatzmessanlage, investiert. Dabei sind die Räder nur ein Element von vielen an der S-Bahn, die gewartet werden müssen. Allerdings ein besonders gewichtiges, nicht nur wegen der 1,5 bis zwei Tonnen, die ein Radsatz aus zwei Rädern und Welle wiegt. Sie tragen das Gewicht des Fahrzeugs, und wenn sie nicht zu 100 Prozent rundlaufen, macht sich das bemerkbar. Im Inneren der Bahn spüren die Fahrgäste dann eine Art Dröhnen. Und nach außen hin verursacht vermehrter Kontakt zwischen Rädern und Schienen verstärktes Quietschen. Deshalb werde nur eine geringe Abweichung vom Rundlauf – maximal 0,5 Millimeter – toleriert, erklärt Michael Zörner, der Werkstattleiter der S-Bahn Stuttgart.

Die Zeit der manuellen Messung ist vorbei

Bislang wurden im Betriebswerk Plochingen an jedem S-Bahn-Zug alle sechs Wochen die zehn Radsätze „durchgemessen“, berichtet Zörner: Dafür legten die Mitarbeiter manuell Lasermessgeräte an verschiedenen Punkten an. Jetzt wird drei Mal so oft gemessen, alle zwei Wochen, wobei Argus die ganze Arbeit übernimmt. Direkt aus der Waschanlage kommend, rollt die Bahn mit zehn Stundenkilometern Geschwindigkeit über die 15 Meter lange Messstrecke, die in ein Gleis eingebaut ist.

Pro Radsatz macht es auf beiden Seiten 16 Mal Klack, wenn die Taster den Rundlauf des jeweiligen Rades erfassen. Von der Station danach, an der Laserstrahler das Rad des Fahrzeugs komplett vermessen, hört und sieht man nichts. Das Ganze ist so unspektakulär wie effizient, sämtliche Daten erscheinen danach auf den Bildschirmen im Auswertungscontainer.

Nun wird gar kein Mitarbeiter mehr gebraucht, wo bisher vier Personen mit Messen beschäftigt waren. Sie können an anderer Stelle eingesetzt werden, was ein willkommener Nebeneffekt ist. Dank der engeren Taktung beim Prüfen könne man zudem schon früher erkennen, wenn ein Rad „reprofiliert“, also wieder gerundet werden muss. Das sieht Zörner als großen Vorteil, ebenso wie die verkürzte Prüfzeit: „Ich kann dadurch Werkstattkapazität gewinnen.“ Zu Zugausfällen führt die Rundlaufproblematik zwar eher selten. Aber die schnellere Wartung bringt die Bahnen schneller wieder ins System zurück und damit können Störungen besser aufgefangen werden. Das sei „ein Schritt zur Stabilisierung der betrieblichen Prozesse“, sagt der S-Bahn-Sprecher Reinhold Willing.

Plochingen ist bundesweit der zweite Standort

Die Prüfanlage ist sieben Tage die Woche im Einsatz, bis auf eine Unterbrechung für ihre eigene Wartung. Sie war bislang als Pilotprojekt bei der S-Bahn München im Betrieb. Plochingen mit dem Betriebswerk für die 216 S-Bahn-Fahrzeuge des VVS ist nun der zweite Standort. Die S-Bahn hat noch weitere Zukunftsaufgaben, etwa die Ausrüstung ihrer Fahrzeuge mit dem digitalen Kontrollsystem ETCS, das den Zugverkehr leistungsfähiger machen soll. Bei alledem bleibe „das A und O letztendlich, dass wir unsere Infrastruktur modernisieren“, sagt Michael Zörner.