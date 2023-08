1 Der Ausbau der S-Bahn von Bernhausen nach Neuhausen kostet – Stand jetzt – 210 Millionen Euro. Foto: Caroline Holowiecki

Die Vorarbeiten für die vier Kilometer lange S-Bahn-Verlängerung von Bernhausen über Sielmingen bis Neuhausen – ein 210-Millionen-Euro-Megaprojekt – sind gestartet. Die Auftraggeberin ist die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB). Südlich der Karlstraße in Bernhausen, in der Rudolfstraße, laufen aktuell noch bis in den Herbst hinein Kanalarbeiten. „Alles, was mit Versorgung zu tun hat“, muss jetzt gemacht werden, erklärt Smaranda Maurer aus der Stadtverwaltung Filderstadt. Wenn im Untergrund der Karlstraße der Tunnel gebaut werde, sei es beispielsweise notwendig, Leitungen zu verlegen.

Außerdem werden momentan am östlichen Ortsrand von Bernhausen, auf Höhe der Heubergstraße, sowie südlich des Penny-Zentrallagers, auf Höhe des TK-Elevator-Verwaltungsgebäudes, jeweils auf freiem Feld Baustelleneinrichtungsflächen hergestellt. Dort sollen zukünftig die Baucontainer stehen und ein Materialumschlagplatz für den Erdbau zu finden sein. Im selben Zeitraum wird entlang der Bernhäuser Straße ab der Kreuzung Am Neuhäuser Bach bis zum östlichen Rand des TKE-Mitarbeiterparkplatzes in Neuhausen eine Telekommunikationstrasse im südlichen Straßenrand verlegt. Die Maßnahme soll als Wanderbaustelle abschnittsweise abgewickelt werden.

Die Stadt Filderstadt hat die Einwohnerschaft informiert, unter anderem über soziale Medien und im Amtsblatt. Die SSB hat zudem einen Newsletter veröffentlicht. Darin steht auch, wie es weitergeht. Demnach werden sich die Kanalarbeiten in Bernhausen von der Rudolfstraße Richtung Osten, in die Johannesstraße bis zur Nürtinger Straße vorarbeiten. Laut Smaranda Maurer sollen die Straßen abschnittsweise gesperrt und Umleitungen eingerichtet werden. „Die betroffenen Anwohner werden mit Anwohnerinformationsblättern im Briefkasten zusätzlich informiert“, verspricht zudem die SSB. Ab Oktober werden die restlichen Fäll- und Rückbauarbeiten entlang der Strecke ausgeführt. „Diese konzentrieren sich vor allem auf den Bereich der privaten Flurstücke in der Filderbahnstraße in Bernhausen und Alemannenstraße in Sielmingen“, teilt die SSB mit. Zudem sind weitere Tiefbauarbeiten entlang der Strecke geplant.