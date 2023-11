S-Bahn-Verlängerung nach Neuhausen: Darum sind manche Eigentümer verärgert

1 Walter Schweizer muss wohl große Teile seines Ackers in Neuhausen abgeben. Er wünscht sich finanzielle Gleichbehandlung mit den Filder­städter Landwirten. Diese erhalten zehn Euro mehr pro Quadratmeter. Foto: Caroline Holowiecki

Für den Bau der S-Bahn-Strecke nach Neuhausen fehlen noch etliche Grundstücke. Die SSB, die für den Bau der Gleise zuständig sind, fühlen sich blockiert. Die Besitzer der Äcker haben eine andere Sicht. Warum sie sich ungerecht behandelt fühlen.











Gewusst hat Walter Schweizer schon, dass da was kommen wird. Als er aber Anfang 2022 kommentarlos einen ausgefertigten Notarvertrag im Briefkasten vorfand, der den Kauf von Teilen seines Ackers zum Inhalt hatte, war er trotzdem erstaunt. Das Grundstück befindet sich auf der Gemarkung Neuhausen und wird von den Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) zum Bau der S-Bahn-Verlängerung benötigt. Schweizer war früher Nebenerwerbslandwirt, heute, als Rentner, ist er immer noch auf dem Feld zugange. Mal baut er Weizen an, mal Gerste, mal Kartoffeln. Die Traktoren parken direkt am Wohnhaus in Sielmingen.