S-Bahn- und Fernverkehr Stuttgart: Defekte Oberleitung sorgt für stundenlanges Bahnchaos

1 Eine Oberleitungsstörung hat in Stuttgart für ein Bahnchaos gesorgt. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Maurer

Eine defekte Oberleitung in Feuerbach hat am Mittwochnachmittag für Chaos im öffentlichen Personennah- und Fernverkehr in Stuttgart gesorgt. Demnach waren alle S-Bahnlinien sowie der Regional- und Fernverkehr betroffen. Stundenlang konnten keine Züge mehr zum und vom Stuttgarter Hauptbahnhof fahren. Auch am Abend hat die Störung noch Auswirkungen. So können S-Bahnen den Feuerbacher Bahnhof aktuell nicht anfahren. (Stand: 18.45 Uhr)

Wie Daniel Anand, Sprecher der Stuttgarter Feuerwehr, berichtet, war eine defekte Oberleitung in der Siemensstraße in Feuerbach der Grund für die Störung. Dadurch kam es auf der Strecke zwischen Kornwestheim und Stuttgart Hauptbahnhof zu einem Stromausfall. Die Feuerwehr wurde am Mittwochnachmittag gegen 15.15 Uhr alarmiert und eilte zum Ort des Geschehens.

Alle S-Bahnlinien und der Fernverkehr von der Störung betroffen

Dort stimmten sich die Einsatzkräfte mit der Bundespolizei und Mitarbeitern der Deutschen Bahn ab, da zu diesem Zeitpunkt drei S-Bahnen stromlos auf der Strecke standen. Als der Strom in diesen Bereichen wieder verfügbar war, wurden die S-Bahnen laut Denis Sobek, Sprecher der Bundespolizei, nach Zuffenhausen beziehungsweise zum Hauptbahnhof geleitet, sodass die Fahrgäste an den Bahnsteigen augenscheinlich unverletzt aussteigen konnten.

Laut einem Bahnsprecher konnten Techniker die defekte Oberleitung kurz vor 18 Uhr reparieren, sodass der Nah- und Fernverkehr wieder anrollen konnte. Reisende müssen allerdings noch bis in die Abendstunden mit Verspätungen rechnen, bis sich die Linien wieder eingependelt haben. Außerdem könne der Feuerbacher Bahnhof zurzeit nicht angefahren werden, weil die S-Bahnen Richtung Norden über Ferngleise umgeleitet werden müssen. Wann diese Störung behoben ist, steht noch nicht fest.

Laut Denis Sobek ist offenbar ein technischer Defekt für die Störung verantwortlich.