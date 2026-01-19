S-Bahn um Esslingen: Viele Zugausfälle zwischen Plochingen, Kirchheim und Bad Cannstatt stehen an

Viele Zugausfälle zwischen Plochingen, Kirchheim und Bad Cannstatt stehen an

1 Bus statt S-Bahn: Auf der S 1 zwischen Plochingen und Kirchheim kommt es zu Instandhaltungsmaßnahmen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

In nächster Zeit kommt es auf der S 1 zu Einschränkungen: zwischen Plochingen und Kirchheim sowie zwischen Esslingen und Bad Cannstatt.











Die S-Bahn-Linie 1 (S1) die Herrenberg (Kreis Böblingen) und Kirchheim (Kreis Esslingen) miteinander verbindet, sorgt zurzeit für wenig Freunde bei den Fahrgästen.

Neben Fahrplaneinschränkungen und Streckensperrungen wegen größerer Bauarbeiten für den digitalen Knoten Stuttgart zwischen Vaihingen und Herrenberg sowie auf der S2 und der S3 in Richtung Filderstadt kommt es in den nächsten Monaten auch zwischen Plochingen und Kirchheim zu Zugausfällen.

VVS: In zehn Nächten fallen die Züge aus

Der Grund dafür sind, wie der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) mitteilt, notwendige Instandhaltungsmaßnahmen auf diesem Streckabschnitt. Diese werden bei Nacht und an insgesamt zehn Terminen ausgeführt.

Deshalb entfallen in den folgenden Nächten jeweils zwischen 21.45 und 5 Uhr die Züge zwischen Kirchheim und Plochingen sowie in umgekehrter Richtung: 22./23. Januar, 27./28. Januar, 19./20. Februar, 24./25. Februar, 19./20. März, 24./25. März, 16./17. April, 21./22. April, 14./15. Mai und 19./20. Mai.

Ersatzbusse auch zwischen Esslingen und Bad Cannstatt

Laut VVS verkehren stattdessen Ersatzbusse, die jedoch länger brauchen, um das jeweilige Ziel zu erreichen. Damit allerdings noch nicht genug: Denn auch zwischen Bad Cannstatt und Esslingen kommt es, weil Schienen abgeschliffen werden müssen, zu einigen Fahrplanänderungen, in deren Folge einige Bahnhöfe nicht bedient werden.

Dies gilt für bestimmte Züge in den Nächten 20./21. Januar, 21./22. Januar und 29./30. Januar. Auch hier werden dem VVS zufolge Ersatzbusse eingesetzt. Die Fahrgäste werden gebeten sich über die Details auf den einschlägigen Internetseiten zu informieren.