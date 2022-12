S-Bahn-Tunnel in München

1 Gebaut wird in München seit 2017. Doch ein Ende ist nicht in Sicht. Foto: dpa/Matthias Balk

Beim Projekt eines zweiten S-Bahn-Tunnels in München ist 2022 das Jahr des Offenbarungseides gewesen. Bauverzögerung und Kostensteigerung sind auch im Vergleich zu Stuttgart 21 gigantisch.















Geplant worden ist das unterirdische Bahnprojekt in der bayrischen Landeshauptstadt schon vor Jahrzehnten. Ursprünglich mit Kosten von 2,4 Milliarden Euro veranschlagt, sind daraus nach aktuellem Stand 7,2 Milliarden geworden. Allein seit 2019 haben sich die Baukosten praktisch verdoppelt. Und die einst für 2022 vorgesehene Eröffnung peilt die Landesregierung in München nun etwa 2038 an – auch wenn die Bahn noch 2035 für möglich hält.