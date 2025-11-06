Entgleister Bagger geborgen und Gleise repariert – S-Bahn wieder im Takt

1 Zwischen Stuttgart-Vaihingen und Filderstadt fuhren keine S-Bahnen (Symbolbild). Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Ein Vorfall bei Bauarbeiten im Bahnhof in Stuttgart-Vaihingen brachte am Mittwoch die S-Bahnen aus dem Takt. Am frühen Donnerstagmorgen kam die Entwarnung.











Update vom 6. November, 5 Uhr: Die Arbeiten im Bahnhof Stuttgart-Vaihingen sind abgeschlossen. Der Bagger konnte mittlerweile geborgen und die Gleise repariert werden. Laut VVS stehen wieder alle Gleise zur Verfügung. Die Linien S1, S2 und S3 fahren wieder planmäßig.

Update von 15.50 Uhr: Die Bergung in Stuttgart‑Vaihingen läuft auf Hochtouren, wie die S-Bahn Stuttgart auf X mitteilt. Der zusätzliche Bus-Notverkehr zwischen Filderstadt und Vaihingen soll ab etwa 16.15 Uhr eingestellt werden.

Update von 10 Uhr: Laut der S-Bahn Stuttgart fährt die S2 ab sofort wieder zwischen Schorndorf und Filderstadt über den Stuttgarter Hauptbahnhof (tief). Die Busse zwischen Vaihingen und Filderstadt pendeln demnach weiterhin im Busnotverkehr. Die S3 fährt zwischen Backnang und Bad Cannstatt.

Sowohl die S1, die S2 also auch die S3 fahren im 30 Minuten Takt. Für die Bergung des Baggers werde ein Notfallkran aus Leipzig benötigt. Wie lange die Bergung dauern wird, könne man noch nicht einschätzen.

Baggerentgleisung bei Bauarbeiten im Bahnhof Vaihingen

Erstmeldung von 7.41 Uhr: Fahrgäste der S-Bahnen in der Region Stuttgart brauchen am Mittwochmorgen Geduld: Eine Baggerentgleisung bei Bauarbeiten im Bahnhof Vaihingen bringt die S-Bahnen aus dem Takt. Aktuell ist kein S-Bahnverkehr zwischen Stuttgart-Vaihingen und Filderstadt möglich, wie die S-Bahn Stuttgart auf X mitteilt.

Durch die Entgleisung seien Gleis 1 und 2 beschädigt worden. Aktuell sei nur Gleis 3 für den S-Bahnverkehr nutzbar.

Die S1 verkehrt laut der S-Bahn Stuttgart aktuell zwischen Kirchheim (Teck) und Herrenberg im 30-Minuten-Takt. Die Linie S2 fährt zwischen Schorndorf und Stuttgart Hauptbahnhof (oben) im 30-Minuten-Takt. Ebenfalls in diesem Takt verkehrt aktuell die S3 zwischen Backnang und Stuttgart-Bad Cannstatt.

Schienenersatzverkehr für S-Bahn Stuttgart

Zwischen Vaihingen und Filderstadt ist ein Busnotverkehr mit Halt an allen Stationen eingerichtet, teilt die S-Bahn Stuttgart mit. Insgesamt seien aktuell 8 Busse im Einsatz von den Firmen Weiss Touristik, Hirrle, OSi, Hettler und FMO.

Die S-Bahn Stuttgart bittet Fahrgäste, ihre Verbindungen online zu prüfen.