S-Bahn Stuttgart: Störung der S-Bahn-Linie S1: Oberleitungsarbeiten dauern an

Fahrgäste der S-Bahn-Linie S1 müssen mit Einschränkungen rechnen. (Archivbild)

Die Strecke der S1 zwischen Plochingen und Wendlingen ist gesperrt. Grund ist ein Oberleitungsdefekt in Wernau. Ersatzbusse sind im Einsatz.











Fahrgäste der S-Bahn-Linie S1 müssen mit Einschränkungen rechnen. Laut Angaben des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS) ist die Strecke zwischen Plochingen und Wendlingen in beiden Richtungen gesperrt. Grund ist ein Oberleitungsdefekt in Wernau, zudem waren zeitweise mehrere Gleise im Bahnhof Plochingen ohne Strom.

Laut VVS arbeiten Techniker vor Ort mit Hochdruck an der Reparatur. Die Stromversorgung in Plochingen ist inzwischen wiederhergestellt, sodass Züge der S1 wieder bis Plochingen fahren können. Auch der Abschnitt zwischen Wendlingen und Kirchheim/Teck ist wieder befahrbar.

Ersatzverkehr mit vier Bussen eingerichtet

Für den gesperrten Abschnitt Plochingen–Wendlingen ist ein Ersatzverkehr eingerichtet worden. Es verkehren 4 Busse zwischen Plochingen und Wendlingen der Firma Friedrich Müller Omnibus GmbH, jeweils 2 Busse pro Richtung, mit Halt in Wernau.

Eine Prognose, wann die Reparaturarbeiten abgeschlossen und die S1 wieder regulär fahren kann, gibt es derzeit nicht. Der VVS empfiehlt Fahrgästen, vor Fahrtantritt die digitale Reiseauskunft zu prüfen und mehr Zeit einzuplanen. Auch Lautsprecherdurchsagen und Anzeigen am Bahnsteig sollten beachtet werden.