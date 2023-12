S-Bahn Stuttgart: Stammstrecke zweimal blockiert – nächster „Chaostag“ droht

1 Die Stuttgarter S-Bahn hat am Mittwoch technische Probleme. Foto: IMAGO//Arnulf Hettrich

Gleich zweimal ist am Mittwoch ein Zug auf der S-Bahn-Stammstrecke liegengeblieben. So ist die Lage am Nachmittag.











S-Bahn-Fahrgäste müssen sich am Mittwoch erneut auf Verspätungen einstellen. Wie schon am Vormittag ist auch am Nachmittag ein Zug auf der Stammstrecke liegengeblieben. In beiden Fällen entstand ein Rückstau, es kam und kommt „bei allen Linien zu Verspätungen und einzelnen Zugausfällen“, teilte die S-Bahn auf X (vormals Twitter) mit.

Die Störung hat Auswirkungen im gesamten S-Bahn-Netz. Hinzu kommen die typischen Verspätungen im Feierabendverkehr. Das Schaubild zeigt die aktuelle Lage: je höher der in der Kurve gezeigte Wert, desto mehr Züge sind unpünktlich. Die Daten stammen vom Portal „S-Bahn-Chaos“.

Am Nachmittag ist zeitweise jede zweite Bahn mit sechs Minuten Verspätung oder mehr unterwegs. „Bitte prüft vor Fahrtantritt eure S-Bahn online“, rät die S-Bahn, und: „Entschuldigt die Unannehmlichkeiten.“

Nach dem Dienstag droht der Mittwoch damit zum zweiten „Chaostag“ der laufenden Woche zu werden. So definieren wir Tage, an denen mindestens einer von fünf Zügen deutlich verspätet fährt, also mit mindestens sechs Minuten Verspätung. Am Dienstag lag der Anteil bei 36 Prozent.

Unpünktlichste S-Bahn Deutschlands

Im Dezember setzt sich damit die Misere bei der Stuttgarter S-Bahn fort. Gemeinsam mit den Verbünden Rhein-Neckar und Rhein-Main ist sie im laufenden Winterhalbjahr die unpünktlichste Deutschlands mit im Monatsschnitt rund einem Fünftel deutlich verspäteter Züge.

Allerdings berichten nicht alle Verbünde ihre Pünktlichkeitswerte auf Monatsbasis. Insbesondere der Verband Rhein-Ruhr hatte schon im Frühjahr erhebliche Pünktlichkeitsprobleme. Er berichtet seine Werte aber nur quartalsweise.