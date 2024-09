S-Bahn Stuttgart: Stammstrecke wieder offen – drohen am Montag S-Bahn-Verspätungen?

1 Seit Samstag sind die Ersatzbusse im Depot, die S-Bahn fährt auf der Stammstrecke wieder. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Seit Samstag ist die S-Bahn-Stammstrecke wieder geöffnet, am Montag ist der erste Tag seit Ferienbeginn mit dichtem 15-Minuten-Takt. Vergangenes Jahr stürzten die Pünktlichkeitswerte nach vergleichsweise guten Werten während der Stammstreckensperrung nach dem Ferienende ab – der Auftakt zu einem für Fahrgäste schmerzhaften Herbst mit insgesamt 26 „Chaostagen“ bis Ende 2023. So definieren wir Tage, an denen im Tagesschnitt mindestens jede fünfte S-Bahn mit mindestens sechs Minuten Verspätung fährt.

Daten des Portals „S-Bahn-Chaos“ zeigen die Pünktlichkeit während der Stammstreckensperrung und darüber hinaus. Visualisiert wird der Anteil der Züge, die maximal sechs Minuten verspätet waren.

In den Sommerferien 2024 fuhr die S-Bahn recht pünktlich mit durchweg höchstens fünf Prozent deutlich verspäteten Zügen. Kein Wunder: Die Stammstrecke als Nadelöhr fiel weg, die üblichen Strecken der Bahnen wurden in der Mitte getrennt. Verspätungen würden sich dann nicht so leicht auf andere Züge übertragen, sagt eine Sprecherin der Bahn. Und vor allem der Halbstundentakt während der Stammstreckensperrung „sorgte für größere Puffer auf den Strecken“, sagt die Sprecherin. Man profitiere auch von den Erfahrungen aus den letzten beiden Jahren. Tatsächlich ist die Pünktlichkeit der S-Bahn während der Ferien höher als 2022 und 2023.

Sorge vor dem „Chaostag“

Seit Samstag ist das Nadelöhr Stammstrecke wieder Teil des S-Bahn-Systems und mit dem dichteren Takt „bleibt der zusätzliche Puffer aus“, so die Bahnsprecherin. Folgt am Montag wieder ein Absturz?

Zur Wahrscheinlichkeit eines „Chaostags“ äußert die Sprecherin sich nicht direkt, nur: „Ein Verspätungsübertrag, insbesondere bei betrieblichen Einschränkungen, macht sich schneller in der Pünktlichkeit bemerkbar.“

Die Sperrung der S 2 zwischen Rohr und Filderstadt von Montag an zählt sie nicht dazu. Dort werden Gleise erneuert. Die Fahrpläne seien daran angepasst, man rechne nicht mit negativen Folgen für die Pünktlichkeit. Die Arbeiten an der digitalen Signaltechnik der Stammstrecke während der Sommerferien bringen laut der Sprecherin noch keinen konkreten Nutzen für die Pünktlichkeit.