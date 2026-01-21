S-Bahn Stuttgart: Sperrung der Stammstrecke 2026 – länger als je zuvor

Sperrung der Stammstrecke 2026 – länger als je zuvor

1 Auf den Wegen zum Schienenersatzverkehr (SEV) können stramme Waden von Vorteil sein. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Über den Zeitraum der Sommerferien hinaus bleibt der S-Bahntunnel 2026 dicht – nichts wird auf Stammstrecke fahren. Weitere Sperrungen an anderen Stellen drohen schon im Frühjahr.











Länger als je zuvor sperrt die Deutsche Bahn den zentralen S-Bahntunnel im Sommer 2026. Die diesjährige Stammstreckensperrung wird vom 20. Juli bis 11. September dauern. Damit geht acht Wochen lang nichts auf jenem Abschnitt des S-Bahnnetzes, auf dem sämtliche Linien unterwegs sind. Die seit 2021 jährlich wiederkehrenden Sperrungen hatten bislang je sechs Wochen in Anspruch genommen. Im Jahr 2026 wird die Stammstreckensperrung anders als in den Jahren zuvor über den Zeitraum der Sommerferien in den Schulen hinaus gehen.