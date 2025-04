S-Bahn Stuttgart: Signalstörung sorgt am Morgen für Verspätungen auf allen S-Bahn-Linien

Signalstörung sorgt am Morgen für Verspätungen auf allen S-Bahn-Linien

1 Bahnfahrer mussten sich am Donnerstagmorgen zeitweise gedulden. (Archivbild) Foto: I/MAGO/Arnulf Hettrich

Wegen einer Signalstörung an der Haltestelle Schwabstraße kommt es am Donnerstagmorgen zeitweise zu Verspätungen auf allen S-Bahn-Linien.











Pendler, die am Donnerstagmorgen mit der S-Bahn unterwegs waren, mussten zeitweise viel Geduld mitbringen. Denn von 6.45 Uhr an, kam es für rund 40 Minuten zu Verspätungen und Teilausfällen auf allen Linien. Das teilte die S-Bahn Stuttgart auf X mit. Grund sei demnach eine Signalstörung an der Haltestelle Schwabstraße gewesen. Diese sei mittlerweile behoben. „Die Züge können wieder verkehren“, schreibt die S-Bahn Stuttgart gegen 7.20 Uhr auf X.

Es komme jedoch noch zu Folgeabweichungen auf allen Linien. Der Verkehrsverbund Stuttgart bittet Reisende daher, ihre Reise vor Fahrtantritt online zu prüfen.