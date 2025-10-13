Chaos auf allen Linien – Passagier medizinisch versorgt

1 Die S-Bahnen standen zeitweise still. (Symbolfoto) Foto: Imago/imagebroker

Am Sonntagnachmittag muss ein Fahrgast einer S-Bahn an der Haltestelle Schwabstraße medizinisch behandelt werden. Es kommt zu Ausfällen auf allen Linien.











Am Sonntagnachmittag muss ein Fahrgast der S-Bahn Stuttgart an der Station Schwabstraße medizinisch versorgt werden. Auch wenn der Einsatz mittlerweile beendet ist, kommt es gegen 17 Uhr weiterhin auf allen Linien zu Beeinträchtigungen, teilt die S-Bahn Stuttgart auf X, ehemals Twitter, mit.

Eine Stunde zuvor wurde über denselben Kanal bekannt gegeben, dass ein Fahrgast ärztlich versorgt werden müsse.

Verspätungen bei der S-Bahn Stuttgart

Wie viele S-Bahnen welcher Linie aktuell verspätet sind oder ausfallen, zeigt unsere Tabelle. Wir werten dafür Echtzeitdaten aus, die Tabelle aktualisiert sich automatisch alle zehn Minuten. Klicken Sie auf eine der Linien, um Details zu erfahren:

Reisende werden gebeten, sich vor Reiseantritt über die eigene Verbindung zu informieren.