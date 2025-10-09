S-Bahn Stuttgart: Reparaturarbeiten bringen S1 aus dem Takt – Verspätungen und Ausfälle

Reparaturarbeiten bringen S1 aus dem Takt – Verspätungen und Ausfälle

1 Auf der Strecke der S1 werden aktuell Reparaturarbeiten durchgeführt, daher kommt es zu Verspätungen und Ausfällen. (Symbolbild) Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Aufgrund von Reparaturarbeiten auf der Strecke kommt es am Donnerstagnachmittag zu Verspätungen und Ausfällen bei S-Bahnen der Linie S1 im Raum Stuttgart.











﻿ Bei den S-Bahnen der Linie S1 im Raum Stuttgart kommt es aktuell zu Verspätungen und Ausfällen. Grund dafür sind Reparaturarbeiten an der Strecke zwischen Bad Cannstatt und Esslingen (Stand: 14.20 Uhr).

Wann die Reparaturarbeiten beendet sind, ist bislang noch unklar.

Wie viele S-Bahnen welcher Linie aktuell verspätet sind oder ausfallen, zeigt unsere Tabelle. Wir werten dafür Echtzeitdaten aus, die Tabelle aktualisiert sich automatisch alle zehn Minuten. Klicken Sie auf eine der Linien, um Details zu erfahren:

Der VVS rät Fahrgästen, sich vor Fahrtantritt über die Fahrt zu informieren und auf Anzeigen am Bahnsteig zu achten.