Polizeieinsatz beeinträchtigt S-Bahn-Verkehr

1 Am Montagmorgen ist es in Stuttgart bei mehreren S-Bahnlinien zu Beeinträchtigungen gekommen (Archivbild). Foto: IMAGO/imagebroker

Auf mehreren S-Bahnlinien in Stuttgart ist es am Montagmorgen zu Beeinträchtigungen gekommen. Der Grund war ein Polizeieinsatz.











Link kopiert

Wie die Deutsche Bahn informiert, ist es am Montagmorgen zu Beeinträchtigungen auf den S-Bahn-Linien S6, S60 und S62 gekommen. Seit kurz nach 8 Uhr fahren die S-Bahn Linien wieder regulär.

Wie viele S-Bahnen welcher Linie aktuell verspätet sind oder ausfallen, zeigt unsere Tabelle. Wir werten dafür Echtzeitdaten aus, die Tabelle aktualisiert sich automatisch alle zehn Minuten. Klicken Sie auf eine der Linien, um Details zu erfahren:

Polizeieinsatz beeinträchtigt S-Bahn Stuttgart

Grund für die Beeinträchtigungen war ein Polizeieinsatz. Eine Frau soll sich in Korntal im Gleisbett aufgehalten haben.