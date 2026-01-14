S-Bahn Stuttgart: Polizeieinsatz auf Stammstrecke sorgt kurzzeitig für Verspätungen und Ausfälle

1 Ein Polizeieinsatz bremste den Feierabendverkehr in Stuttgart aus (Archivbild). Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Auf der S-Bahn-Stammstrecke gibt es am späten Nachmittag ein Polizeieinsatz. Kurzzeitig kommt es zu Verspätungen und Ausfällen auf allen Linien. Die aktuelle Lage im Überblick.











Update von 17.45 Uhr: Gute Nachrichten für alle Fahrgäste der S-Bahn. Der Polizeieinsatz auf der Stammstrecke ist schon wieder beendet. Wie die S-Bahn auf X mitteilt, fahren die S-Bahnen wieder zwischen Hauptbahnhof und Schwabstraße. Es komme jedoch noch zu Folgeverspätungen und -ausfällen. Fahrgäste werden gebeten, sich im Internet zu informieren und auf die Durchsagen am Bahnsteig zu achten.

Erstmeldung: Fahrgäste der S-Bahn Stuttgart müssen im Feierabendverkehr einmal mehr etwas mehr Zeit einplanen. Denn wegen eines Polizeieinsatzes zwischen den Haltestellen Hauptbahnhof und Schwabstraße kommt es zu Verspätungen und Ausfällen auf allen Linien. Das teilte die S-Bahn auf X mit.

S-Bahn Stuttgart: Aktuelle Verspätungen und Ausfälle

Wie viele S-Bahnen welcher Linie aktuell verspätet sind oder ausfallen, zeigt unsere Tabelle. Wir werten dafür Echtzeitdaten aus, die Tabelle aktualisiert sich automatisch alle zehn Minuten. Klicken Sie auf eine der Linien, um Details zu erfahren:

Bereits in den vergangenen Tagen hatte es immer wieder S-Bahn-Chaos gegeben. Mal wegen einer Signalstörung, mal wegen einer defekten S-Bahn.