S-Bahnlinie S1 in Stuttgart: Notarzteinsatz – Strecke zwischen Böblingen und Rohr zwei Stunden gesperrt

1 Am Donnerstagabend kommt es bei der S-Bahnlinie S1 zu Ausfällen und Verspätungen (Symbolfoto). Foto: Lichtgut

Ein Notarzteinsatz zwischen Böblingen und Stuttgart-Rohr bringt am Donnerstagabend die S-Bahnlinie S1 aus dem Takt. Das ist der aktuelle Stand.











Link kopiert

Update von 20.30 Uhr: Der Notarzteinsatz ist beendet, die Strecke ist wieder frei. Laut S-Bahn Stuttgart sollte noch mit Fahrplanabweichungen und vereinzelten Ausfällen gerechnet werden.

Erstmeldung von 20 Uhr: Wegen eines Notarzteinsatzes im Gleisbereich auf der Strecke zwischen Böblingen und Stuttgart-Rohr kann die S-Bahnlinie S1 derzeit in diesem Bereich nicht verkehren. Es wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Wie die S-Bahn Stuttgart auf ihrem X-Account berichtet, kam es kurz nach 18 Uhr zu dem Notarzteinsatz. Deshalb sei die Strecke im Abschnitt zwischen Böblingen und Stuttgart Rohr unterbrochen.

Die Linie S1 verkehrt aktuell laut S-Bahn Stuttgart jeweils nur auf den Streckenabschnitten zwischen Kirchheim (Teck) und Stuttgart-Vaihingen sowie zwischen Herrenberg und Böblingen.

Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet

Seit 19.30 Uhr fährt ein Ersatzverkehr zwischen Stuttgart-Vaihingen und Böblingen. Jeweils drei Busse der Weiss Touristik fahren ab Böblingen und drei Busse der 57 Tours ab Stuttgart-Vaihingen.

Wie viele S-Bahnen welcher Linie aktuell verspätet sind oder ausfallen, zeigt unsere Tabelle. Wir werten dafür Echtzeitdaten aus, die Tabelle aktualisiert sich automatisch alle zehn Minuten. Klicken Sie auf eine der Linien, um Details zu erfahren:

Über die Dauer der aktuellen Störung liegen noch keine Informationen vor. Die S-Bahn Stuttgart bittet Pendler und Reisende, ihre Reiseverbindung online zu prüfen, um sich auch über kurzfristige Änderungen zu informieren.