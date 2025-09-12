In S-Bahn masturbiert - Bundespolizei sucht Sittenstrolch

1 Ein Unbekannter soll in einer S-Bahn der Linie S1 masturbiert haben. Die Bundespolizei ermittelt (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Dreamstime

Ein Mann soll sich am Donnerstag in einer S-Bahn zwischen Kirchheim (Teck) und Stuttgart selbst befriedigt haben. Die Polizei ermittelt wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses.











Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Donnerstag in einer S-Bahn der Linie S1 ereignet haben soll. Nach bisherigem Ermittlungs-Stand der Polizei nutzte eine 25-jährige Frau gegen 15.50 Uhr eine S-Bahn von Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) nach Stuttgart Schwabstraße.

Am Bahnhof Ötlingen stieg ein bislang unbekannter Mann zu und setzte sich in die Nähe der Frau. Während der Fahrt soll er sie wiederholt angestarrt und dabei in seiner Hose an seinem Glied manipuliert haben.

25-Jährige filmt Tat in S-Bahn Stuttgart

Die 25-Jährige erstattete später Anzeige bei der Polizei. Ihr gelang es, ein Video der Tat anzufertigen, auf dem der mutmaßliche Täter zu erkennen sein soll.

Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses eingeleitet.